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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:40

  rol23 написав:По дивам МХП ничего не слышно?

В Універі відповіли, що як тільки гроші надійдуть в депозитарій, зроблять електронну розсилку
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:04

  Yuri_T написав:через 26 дней после подачи приказа в исполнительную на счет зашли деньги от Укрнафты.
что любопытно, исполнитель предписал должнику платить непосредственно на карточный счет взыскателя.



У меня еще быстрее.
20 апреля апреля подал судовий наказ в исполнительную , деньги зашли сегодня 14 мая , получается через 24 дня . Я тоже на карточный счет получил ( Альфа банк )

Сегодня получил все дивиденды от Укрнафты :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:07

zzzzzz может от суммы зависит, мне 2 месяца "исполняли"
DmitryZP
 
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San

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