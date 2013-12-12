Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:40
rol23 написав:
По дивам МХП ничего не слышно?
В Універі відповіли, що як тільки гроші надійдуть в депозитарій, зроблять електронну розсилку
bulldog-zp
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:04
Yuri_T написав:
через 26 дней после подачи приказа в исполнительную на счет зашли деньги от Укрнафты.
что любопытно, исполнитель предписал должнику платить непосредственно на карточный счет взыскателя.
У меня еще быстрее.
20 апреля апреля подал судовий наказ в исполнительную , деньги зашли сегодня 14 мая , получается через 24 дня . Я тоже на карточный счет получил ( Альфа банк )
Сегодня получил все дивиденды от Укрнафты
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:07
zzzzzz может от суммы зависит, мне 2 месяца "исполняли"
DmitryZP
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Додано: Пон 14 тра, 2018 21:05
DmitryZP Не знаю. У меня сумма 17,5 к А у тебя ?
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:08
zzzzzz написав:
Я тоже на карточный счет получил
Ви їм реквізити повідомляли чи вони самі визначили куди платити?
ось так :(
d_12
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Додано: Вів 15 тра, 2018 13:08
Строк нарахування дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 24 травня 2018 року.
Строк виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 01 липня 2018 року.
https://www.aval.ua/ru/about/for_publication/
А по простым акциям забыли?))
alex
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Додано: Вів 15 тра, 2018 16:31
DOEN определил срез на дивы-2017, 31/05/18
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:03
Пришли дивы МХР от Драгона
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