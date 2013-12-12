Получаем дивиденды

Строк нарахування дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 24 травня 2018 року. Строк виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 01 липня 2018 року. https://www.aval.ua/ru/about/for_publication/ А по простым акциям забыли?))
Baron Pampa написав:http://www.ztoe.com.ua/documents/golos2018.pdf 2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного: 1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114 075 439,28грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932 грн. 2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
Дата отсечки и период выплаты так и не утверждён ещё , набсовет не соизволил пока собраться , уже 23 дня прошло . А обещали, что через 10 дней после ОГСА соберутся .
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 06.04.2018р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 15 червня 2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв:114 075 439,28 грн. Строк виплати дивiдендiв: з 01.07.2018року по 05.10.2018року. Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему України. Порядок виплати дивiдендiв: виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів двома рівними частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, у наступні дати: з 01 липня 2018 року по 31 липня 2018 року, з 01 серпня 2018 року по 05 жовтня 2018 року.