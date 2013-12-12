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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:35

  San написав:Получил дивиденды через суд от Укрнафты, спасибо всем, кто помогал советом, особенное спасибо форумчанам Serhiy_Y за адвоката, рыбу иска и Yuri_T за рыбу претензии и консультации.


УНАФ сама заплатила чи через виконавчу службу?
ось так :(
d_12
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