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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:35
San написав:
Получил дивиденды через суд от Укрнафты, спасибо всем, кто помогал советом, особенное спасибо форумчанам Serhiy_Y за адвоката, рыбу иска и Yuri_T за рыбу претензии и консультации.
УНАФ сама заплатила чи через виконавчу службу?
ось так :(
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Чет 12 гру, 2013 11:44
San