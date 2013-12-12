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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:35

  San написав:Получил дивиденды через суд от Укрнафты, спасибо всем, кто помогал советом, особенное спасибо форумчанам Serhiy_Y за адвоката, рыбу иска и Yuri_T за рыбу претензии и консультации.


УНАФ сама заплатила чи через виконавчу службу?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:36

Re: Получаем дивиденды

Добрый день, форумчане !
Кто-то получил дивы СЕВГОКА за 2016 (вторые, которые до конца октября 2017 обещали)???
Я первые получил только в феврале 2018, Вторых пока нет!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:11

VitaliyN, месяца 2 назад общался с г-ном Степашкиным.
По его словам, до конца мая платят дивы по нераспределенке, с июня собирались начать платить за 2016.
Сам тоже жду
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:38

Чи отримав хтось дивіденди по МНРС, брокер Універ?
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:55

укрнефть

San добрый день.
не подскажите можно ли еще подавать в суд на получние дивидендов по нефти?
stpkfg
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:59

BAVL

дивы по BAVL
27 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-58 вiд 27.04.2018 року) прийнято рiшення:
- направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мiльярди двiстi сорок чотири мiльйони триста дев"яносто шiсть тисяч сто двадцять одну гривню 27 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам простих акцiй Банку в межах розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Банку у 2017 роцi;
- здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України;
- доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими акцiями та повiдомити акцiонерiв про їх виплату.

Наглядовою радою Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.) прийнято рiшення про визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку, вiдповiдно до якого:
Строк нарахування дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 16 липня 2018 року.
Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 31 липня 2018 року.

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями - 03 липня 2018 р., встановлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.).
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:29

TATM

сегодня начинается срок выплаты по Турбоатому.
они платят напрямую, потому не забудьте направить эмитенту заявление.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:51

TATM

Yuri_T

Здравствуйте, первый раз буду получать дивиденды турбоатома.
Я так понимаю, что нужно заполнить вот эту заявку http://www.turboatom.com.ua/investors/4733 ?

Если да, то могли бы сказать, что вписывать в поле "Компанія" если я частный акционер, мой брокер "Универ Капитал".
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:35

vARDAmir
нет, эту заявку заполнять не нужно.
информацию по дивидендам за 2017г. они еще на сайте не обновили.
Вам необходимо самостоятельно составить и отправить эмитенту заявление о выплате дивидендов.
такого, приблизительно, содержания:
ПАТ «Турбоатом»
просп. Московський, 199, м. Харків, 61037

Іванова Івана Івановича
Україна, м.Київ, ___________, буд.__ кв.__
паспорт: _______, виданий ___РУГУ
МВС України в м.Києві

Телефон: +380___

З А Я В А

Прошу перерахувати належні мені дивіденди, нараховані згідно з прийнятими річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Турбоатом" (Протокол № 23 від 18.04.2018 року) та Наглядовою радою ПАТ "Турбоатом" (Протокол № ___ від ___2018 року) рішеннями, на мій картковий рахунок в ПАТ «___________».


Додатки до заяви:
1. Копія довідки з банку про реквізити карткового рахунку.
2. Копія паспорта (стор.1-3, 10-11).
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.



___ липня 2018р. Іванов І.І.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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