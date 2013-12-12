Получаем дивиденды

27 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-58 вiд 27.04.2018 року) прийнято рiшення: - направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мiльярди двiстi сорок чотири мiльйони триста дев"яносто шiсть тисяч сто двадцять одну гривню 27 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам простих акцiй Банку в межах розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Банку у 2017 роцi; - здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України; - доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими акцiями та повiдомити акцiонерiв про їх виплату.
Наглядовою радою Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.) прийнято рiшення про визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку, вiдповiдно до якого: Строк нарахування дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 16 липня 2018 року. Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 31 липня 2018 року.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями - 03 липня 2018 р., встановлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.).
vARDAmir нет, эту заявку заполнять не нужно. информацию по дивидендам за 2017г. они еще на сайте не обновили. Вам необходимо самостоятельно составить и отправить эмитенту заявление о выплате дивидендов. такого, приблизительно, содержания:
ПАТ «Турбоатом» просп. Московський, 199, м. Харків, 61037
Іванова Івана Івановича Україна, м.Київ, ___________, буд.__ кв.__ паспорт: _______, виданий ___РУГУ МВС України в м.Києві
Телефон: +380___
З А Я В А
Прошу перерахувати належні мені дивіденди, нараховані згідно з прийнятими річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Турбоатом" (Протокол № 23 від 18.04.2018 року) та Наглядовою радою ПАТ "Турбоатом" (Протокол № ___ від ___2018 року) рішеннями, на мій картковий рахунок в ПАТ «___________».
Додатки до заяви: 1. Копія довідки з банку про реквізити карткового рахунку. 2. Копія паспорта (стор.1-3, 10-11). 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.