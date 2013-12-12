Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:31

TATM

Yuri_T

Забыл еще спросить, заявление и копии документов надо будет отправлять по адресу укрпочтой или есть возможность отправить на e-mail?
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:48

  vARDAmir написав:Yuri_T

Большое спасибо за ответ. Просто в "УНИВЕРе" сказали, что как деньги от Турбоатома придут в депозитарий, то мне придет уведомление. А оказывается, что надо вообще самому писать заявление на получение.

В Турбоатоме будет достаточно паспорта и инн, именно под этими данными я у них числюсь как акционер получается?

1. в Универе подошли формально и не учли специфику эмитента.
обратите внимание, как сформулирован п.3 вопроса №7 повестки:
http://www.turboatom.com.ua/investors/229/230/5798

2. в Турбоатоме вы числитесь так, как написано в реестре для выплаты дивов. а в реестре вы числитесь так, как передало ваше депозитарное.
паспорта, ИНН и реквизитов карты/счета будет достаточно.

3. отправлять нужно почтой. желательно с описью вложения.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:39

  joik написав:Чи отримав хтось дивіденди по МНРС, брокер Універ?

21 июня УНИВЕР прислал бланки, 22 июня сбросил им подписанные сканы и следом оригиналы почтой. Денег еще нет.
З.Ы. "Порадовали" комиссионные банка за продажу валюты .
rol23
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:57

rol23 Скільки беруть за продаж валюти? Чи заклали комісію в курс?
Філ
 
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