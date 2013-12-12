Получаем дивиденды

Yuri_T
Забыл еще спросить, заявление и копии документов надо будет отправлять по адресу укрпочтой или есть возможность отправить на e-mail?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:31
TATM
Yuri_T
Забыл еще спросить, заявление и копии документов надо будет отправлять по адресу укрпочтой или есть возможность отправить на e-mail?
Додано: Сер 27 чер, 2018 08:48
1. в Универе подошли формально и не учли специфику эмитента.
обратите внимание, как сформулирован п.3 вопроса №7 повестки:
2. в Турбоатоме вы числитесь так, как написано в реестре для выплаты дивов. а в реестре вы числитесь так, как передало ваше депозитарное.
паспорта, ИНН и реквизитов карты/счета будет достаточно.
3. отправлять нужно почтой. желательно с описью вложения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:39
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:51
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