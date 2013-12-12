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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:31
Yuri_T
Забыл еще спросить, заявление и копии документов надо будет отправлять по адресу укрпочтой или есть возможность отправить на e-mail?
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vARDAmir
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Додано: Сер 27 чер, 2018 08:48
vARDAmir написав:Yuri_T
Большое спасибо за ответ. Просто в "УНИВЕРе" сказали, что как деньги от Турбоатома придут в депозитарий, то мне придет уведомление. А оказывается, что надо вообще самому писать заявление на получение.
В Турбоатоме будет достаточно паспорта и инн, именно под этими данными я у них числюсь как акционер получается?
1. в Универе подошли формально и не учли специфику эмитента.
обратите внимание, как сформулирован п.3 вопроса №7 повестки:http://www.turboatom.com.ua/investors/229/230/5798
2. в Турбоатоме вы числитесь так, как написано в реестре для выплаты дивов. а в реестре вы числитесь так, как передало ваше депозитарное.
паспорта, ИНН и реквизитов карты/счета будет достаточно.
3. отправлять нужно почтой. желательно с описью вложения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:39
joik написав:
Чи отримав хтось дивіденди по МНРС, брокер Універ?
21 июня УНИВЕР прислал бланки, 22 июня сбросил им подписанные сканы и следом оригиналы почтой. Денег еще нет.
З.Ы. "Порадовали" комиссионные банка за продажу валюты .
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rol23
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:57
rol23 Скільки беруть за продаж валюти? Чи заклали комісію в курс?
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:51
rol23 написав: joik написав:
Чи отримав хтось дивіденди по МНРС, брокер Універ?
21 июня УНИВЕР прислал бланки, 22 июня сбросил им подписанные сканы и следом оригиналы почтой. Денег еще нет.
З.Ы. "Порадовали" комиссионные банка за продажу валюты .
Спасибо! будем ждать денег!!!
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joik
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:46
чи обов'язково зараз писати заяву на виплату дивідендів для TATM?
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matvs
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Додано: Пон 02 лип, 2018 23:12
d_12 написав: San написав:
Получил дивиденды через суд от Укрнафты, спасибо всем, кто помогал советом, особенное спасибо форумчанам Serhiy_Y за адвоката, рыбу иска и Yuri_T за рыбу претензии и консультации.
УНАФ сама заплатила чи через виконавчу службу?
Подскажите, был акционером Укрнафты с 2010-2017 гг дивиденды не получал ни разу, реально ли их получить? Если возможно посоветуйте юриста по данному вопросу, заранее благодарен
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stpkfg
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