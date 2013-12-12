Получаем дивиденды

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 27 квiтня 2018 року (протокол № 25 вiд 27.04.2018 року); Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 19 липня 2018 року; Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 2 300 000 000,00 грн. (два мiльярди триста мiльйонiв гривень 00 копiйок) (на 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiдендiв у розмiрi 11,791092599 грн.); Строк виплати дивiдендiв: дата початку строку виплати дивiдендiв – 23.07.2018 року; дата закiнчення строку виплати дивiдендiв – 27.10.2018 року (включно); Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам; Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi