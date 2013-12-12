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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:38

AVDK зажали дивы

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 27 квiтня 2018 року (протокол № 25 вiд 27.04.2018 року);
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 19 липня 2018 року;
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 2 300 000 000,00 грн. (два мiльярди триста мiльйонiв гривень 00 копiйок) (на 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiдендiв у розмiрi 11,791092599 грн.);
Строк виплати дивiдендiв: дата початку строку виплати дивiдендiв – 23.07.2018 року; дата закiнчення строку виплати дивiдендiв – 27.10.2018 року (включно);
Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам;
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi

proof
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:22

Получил первую часть двд ZHEN от Dragon
ALEX67
 
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  #<1 ... 160161162163
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