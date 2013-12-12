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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 22:38

Baron Pampa А в какой последовательности они выплачивают? Тоже уже давненько отправил письмо в Турбоатом.
vad12
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 18:57

TATM

26.09.2018 пришли дивы от Турбоатома на карту приватбанка!
Еще раз спасибо Yuri_T за помощь =)

P.S. А годовую декларацию надо будет относить? Потому как пришла сумма с вычетом налогов и сборов.
Кроме дивов от Турбоатома других доходов не было.
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 08:17

TATM

мої теж прийшли, 26.09
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:23

А Донбасенерго дивіденди ще не виплачує?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 13:19

  Філ написав:А Донбасенерго дивіденди ще не виплачує?


До 23 жовтня строк
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:31

  Філ написав:А Донбасенерго дивіденди ще не виплачує?


Чекаємо, ще не було
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:25

Игорь, мы внимательно следим за твоим делом :mrgreen:
Акционер ПАО "Укрнафта" оспорил в суде решение общего собрания акционеров отказаться от начисления дивидендов за 2017 году, говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 18 сентября.

Соответствующий иск подал Игорь Вергун. Он требует признать незаконным два решения общего собрания акционеров, которое проходило 14 июня 2018 г.

Первое касается выдвинутого мажоритарным акционером требования откорректировать финансовую отчетность, в связи с замечаниями аудитором. Второе – непосредственно отказа акционеров распределять чистую прибыть на выплату дивидендов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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