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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:29

Dragon
Taras Rudko
 
Повідомлень: 336
З нами з: 03.10.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:52

Прошляпил дивиденды по ТАТМ , если я отправлю заяву после 18.10.2018 ( конечный срок выплаты двд) я получу двд ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28326
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2752 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
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  #<1 ... 163164165166
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San

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