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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:29
Dragon
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Taras Rudko
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:52
Прошляпил дивиденды по ТАТМ , если я отправлю заяву после 18.10.2018 ( конечный срок выплаты двд) я получу двд ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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