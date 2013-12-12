Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:27
Для выплаты двд справку надо брать в банке, или достаточно обычной распечатки с указанием реквизитов ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:07
достаточно одной таблэтки, просто зайти на сайт эмитента
"Для отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році акціонерам необхідно:
фізичним особам - надати заяву на отримання дивідендів у письмовій, довільній формі з зазначенням способу отримання дивідендів (шляхом поштового переказу, перерахування на розрахунковий рахунок акціонера або готівкою в касі Товариства) з обов’язковим зазначенням номеру облікової картки платника податків та паспортних даних, та реквізитів розрахункового рахунку (у разі перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок"
ленивый ты господин Корейко
И это пройдёт ©
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:49
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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