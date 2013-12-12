Получаем дивиденды

zzzzzz написав:Для выплаты двд справку надо брать в банке, или достаточно обычной распечатки с указанием реквизитов ?
достаточно одной таблэтки, просто зайти на сайт эмитента
"Для отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році акціонерам необхідно:
фізичним особам - надати заяву на отримання дивідендів у письмовій, довільній формі з зазначенням способу отримання дивідендів (шляхом поштового переказу, перерахування на розрахунковий рахунок акціонера або готівкою в касі Товариства) з обов’язковим зазначенням номеру облікової картки платника податків та паспортних даних, та реквізитів розрахункового рахунку (у разі перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок"
А кто-нибудь получал дивиденды от Райффайзен Банк Аваль, не сейчас, а вообще? Как там происходит выплата, тоже им письмо писать как в Турбоатом или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?
А кто-нибудь получал дивиденды от Райффайзен Банк Аваль, не сейчас, а вообще? Как там происходит выплата, тоже им письмо писать как в Турбоатом или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?
Вроде раньше выплата дивидендов допускалась только через депозитарное учреждение/хранителя. Сейчас законодательство изменилось ?
А кто-нибудь получал дивиденды от Райффайзен Банк Аваль, не сейчас, а вообще? Как там происходит выплата, тоже им письмо писать как в Турбоатом или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?
Вроде раньше выплата дивидендов допускалась только через депозитарное учреждение/хранителя. Сейчас законодательство изменилось ?
Кроме некоторых исключений, способ выплаты дивидендов (через деп.систему или напрямую) сейчас определяется решением ОСА. Изменения были приняты в 2016 г.