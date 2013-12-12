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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 164165166167>
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:29

Dragon
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:27

Для выплаты двд справку надо брать в банке, или достаточно обычной распечатки с указанием реквизитов ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:07

  zzzzzz написав:Для выплаты двд справку надо брать в банке, или достаточно обычной распечатки с указанием реквизитов ?



достаточно одной таблэтки, просто зайти на сайт эмитента

"Для отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році акціонерам необхідно:

фізичним особам - надати заяву на отримання дивідендів у письмовій, довільній формі з зазначенням способу отримання дивідендів (шляхом поштового переказу, перерахування на розрахунковий рахунок акціонера або готівкою в касі Товариства) з обов’язковим зазначенням номеру облікової картки платника податків та паспортних даних, та реквізитів розрахункового рахунку (у разі перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок"

ленивый ты господин Корейко
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:49

  ChuLock написав:...ленивый ты господин Корейко

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:48

BAVL

Добрый день,

А кто-нибудь получал дивиденды от Райффайзен Банк Аваль, не сейчас, а вообще?
Как там происходит выплата, тоже им письмо писать как в Турбоатом или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:37

  vARDAmir написав:...или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?

так и делают
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:20

  Yuri_T написав:
  vARDAmir написав:...или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?

так и делают


Большое спасибо)
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 00:23

  vARDAmir написав:Добрый день,

А кто-нибудь получал дивиденды от Райффайзен Банк Аваль, не сейчас, а вообще?
Как там происходит выплата, тоже им письмо писать как в Турбоатом или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?


Вроде раньше выплата дивидендов допускалась только через депозитарное учреждение/хранителя. Сейчас законодательство изменилось ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:19

  tumos написав:
  vARDAmir написав:Добрый день,

А кто-нибудь получал дивиденды от Райффайзен Банк Аваль, не сейчас, а вообще?
Как там происходит выплата, тоже им письмо писать как в Турбоатом или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?


Вроде раньше выплата дивидендов допускалась только через депозитарное учреждение/хранителя. Сейчас законодательство изменилось ?


Кроме некоторых исключений, способ выплаты дивидендов (через деп.систему или напрямую) сейчас определяется решением ОСА. Изменения были приняты в 2016 г.
H2O
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:20

Re: Получаем дивиденды

Нашел ответ на свой вопрос.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-16

Порядок выплаты зависит от решения акционеров.
tumos
 
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