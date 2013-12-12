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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:29

  vARDAmir написав:Добрый день,

А кто-нибудь получал дивиденды от Райффайзен Банк Аваль, не сейчас, а вообще?
Как там происходит выплата, тоже им письмо писать как в Турбоатом или они в депозитарий отправляют, а оттуда уже к брокеру?


Банки обязаны выплачивать дивиденды только через депозитарий.
H2O
 
Повідомлень: 9
З нами з: 10.07.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 164165166167
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