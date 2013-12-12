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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 бер, 2019 13:30
Baron Pampa написав:
Проверил Смиду
На второй квартал 2018
ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. [VS Energy International N.V.], 34167415, НІДЕРЛАНДИ: 75,5581%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, УКРАЇНА: 15,6528%
Итого: 91,2109%
Остаётся открытым вопрос - сколько было у миноров-руководителей и сколько скупили с лета
есть другие акционеры из орбиты ВС енерджи, у которых пакеты менее 5%, соответственно они и не раскрываются.
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sansey
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Додано: Пон 11 бер, 2019 18:10
sansey написав: Baron Pampa написав:
Проверил Смиду
На второй квартал 2018
ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. [VS Energy International N.V.], 34167415, НІДЕРЛАНДИ: 75,5581%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 33947089, УКРАЇНА: 15,6528%
Итого: 91,2109%
Остаётся открытым вопрос - сколько было у миноров-руководителей и сколько скупили с лета
есть другие акционеры из орбиты ВС енерджи, у которых пакеты менее 5%, соответственно они и не раскрываются.
Я бы ориентировался на тех кто регистрировался на собрании акционеров - в прошлом году было около 90%. Будущее собрание покажет масштаб бедствия - возможно новым акционерам придётся докупать акции
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slgv
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Додано: Чет 16 тра, 2019 11:22
Подскажите, пожалуйста, по процедуре получения дивидов. При условии наличия решения собрания о выплате дивидендов, договора на брокерское обслужывание и хранение ... Для получения дивидендов акционет должен написать заявление на выплату и указаить номер счета? или сейчас автоматически перечисляются дивиденди на счет депозитария, а тот на счета брокеров (согласно списка акционеров) ну а брокер на счет клиента?
Заранее спасибо.
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toyo_glumov
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Додано: Чет 16 тра, 2019 14:59
toyo_glumov
Можливі обидва варіанти. Для уточнення можете звернутися у корпоративний відділ емітента або до брокера.
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bulldog-zp
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Додано: Суб 15 чер, 2019 13:38
Добрый день!
Я акционер ПрАТ«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»00851376, в мае было принято решение о выплате дивидендов. На их сайте я прочитал информацию. Рассылок о проведения собраний акционеров не приходило (в 2019 г. было два собрания, о решении по поводу выплат не уведомляли, на эл. письма не отвечают. На сайте предприятия нет никаких форм заявлений и т.д. для акционеров, для зачисления дивидендов. Предприятие срочно реорганизовывается, поэтому возможно и не желают всем выплатить дивиденды, потом уже не взыскать. Кроме того мне не понятно, почему перестали приходить мне уведомления о проведении общих собраний, возможно уже я и не акционер, лично я никаких действий не совершал и доверенностей никому не давал.Прошу помочь советом, возможно пора писать заявление в полицию...
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Марик
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Додано: Суб 15 чер, 2019 13:47
Было принято решение на общем собрании 27.05.19г. выплатить дивиденды.
Предприятие на запросы не отвечает, какие нужно направить документы, заявления.
О проведении общих собраний перестали сообщать с 2018г.
Предприятие срочно реорганизовается, т.е возможно кто не успеет подать заявление (срок выплаты дивидендов установили 2 месяца) уже ничего не получит. А куда направлять и какой формы, информацию не рассылали, на их сайте информации так-же нет.
Возможно пора обращаться в полицию, т.к действия руководства трудно понять, да и наверное пора, что бы проверили реестр акционеров. Рассылки не приходят, предприятие упорно молчит на обращения по эл. почте.
Прошу разъяснить как действовать....в подобной ситуации и с подобными руководителями.
Это уже горит...
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Марик
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Додано: Пон 17 чер, 2019 01:02
Марик
так у них на сайте все расписано
например по дивидендам еще не прошел срок
Вирішили:1. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, спрямувати на виплату дивідендів у повному обсязі. Здійснити виплату дивідендів у спосіб безпосередньо акціонерам з урахуванням особливостей виплати дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством. Здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує двох місяців з дня прийняття цього рішення про виплату дивідендів.2. Доручити Наглядовій раді товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, визначити уповноважений орган та уповноважену особу щодо виплати дивідендів відповідно до норм діючого законодавства
так же расписана процедура конвертации акций при реорганизации
и что такое "предприятие на запросы не отвечает" - Вы направили письменный запрос и сколько уже дней прошло с момента получения запроса? или Вы звонили и не смогли дозвониться? email мог попасть просто в спам и никто его возможно и не видел/читал, поэтому этот канал коммуникации можно просто откинуть
я бы на Вашем месте для начала выяснил кто у них отвечает за вопросы связанные с акционерами и уже напрямую звонил туда - звоните в колл-центр и запрашиваете нужную вам информацию
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DmitryZP
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1
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:56
Подскажите пожалуйста кто сколько получил дивидентов от Аваля. Я так понимаю, что из расчета за 10 000 акций должно было быть 579 грн ?
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vad12
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:49
vad12 написав:
Подскажите пожалуйста кто сколько получил дивидентов от Аваля. Я так понимаю, что из расчета за 10 000 акций должно было быть 579 грн ?
чистыми получил из расчета на 10 000 акций 540,70
Грехи людей смывает только море!
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Nikolos
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