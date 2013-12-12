Получаем дивиденды

Додано: Пон 17 чер, 2019 01:02

Вирішили:1. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, спрямувати на виплату дивідендів у повному обсязі. Здійснити виплату дивідендів у спосіб безпосередньо акціонерам з урахуванням особливостей виплати дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством. Здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує двох місяців з дня прийняття цього рішення про виплату дивідендів.2. Доручити Наглядовій раді товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, визначити уповноважений орган та уповноважену особу щодо виплати дивідендів відповідно до норм діючого законодавства

так у них на сайте все расписанонапример по дивидендам еще не прошел сроктак же расписана процедура конвертации акций при реорганизациии что такое "предприятие на запросы не отвечает" - Вы направили письменный запрос и сколько уже дней прошло с момента получения запроса? или Вы звонили и не смогли дозвониться? email мог попасть просто в спам и никто его возможно и не видел/читал, поэтому этот канал коммуникации можно просто откинутья бы на Вашем месте для начала выяснил кто у них отвечает за вопросы связанные с акционерами и уже напрямую звонил туда - звоните в колл-центр и запрашиваете нужную вам информацию