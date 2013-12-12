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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:01

  V$Epropalo написав:Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?
1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?
на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?


Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела
sansey
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