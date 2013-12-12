Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:01
V$Epropalo написав:
Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?
1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?
на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?
Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела
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sansey
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