Получаем дивиденды

Мне почему-то выплатили от ФридомФинанс за 10 000 акц 388грн. Пытаюсь понять почему.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:49
Мне почему-то выплатили от ФридомФинанс за 10 000 акц 388грн. Пытаюсь понять почему.
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:01
Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела
Додано: Сер 31 лип, 2019 08:35
надеюсь ООО "ЖОЕК" будет прибыльна и чистую мега прибыль будет отдавать акционерному обществу , а они в свою очередь нам ?
Кстати Doen по такой же системе начал работать , теперь убыток за полугодие у них , интересно что у торгового дома
Если распишите подробно эти дела , будет думаю многим интересно
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