Получаем дивиденды

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 166167168169 Додано: Вів 30 лип, 2019 19:49 Nikolos написав: vad12 написав: Подскажите пожалуйста кто сколько получил дивидентов от Аваля. Я так понимаю, что из расчета за 10 000 акций должно было быть 579 грн ? Подскажите пожалуйста кто сколько получил дивидентов от Аваля. Я так понимаю, что из расчета за 10 000 акций должно было быть 579 грн ?

чистыми получил из расчета на 10 000 акций 540,70 чистыми получил из расчета на 10 000 акций 540,70

Мне почему-то выплатили от ФридомФинанс за 10 000 акц 388грн. Пытаюсь понять почему. Мне почему-то выплатили от ФридомФинанс за 10 000 акц 388грн. Пытаюсь понять почему. vad12 Повідомлень: 10 З нами з: 19.04.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 20:01 V$Epropalo написав: Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?

1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?

на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ? Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?



Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела sansey

Повідомлень: 1330 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1123 раз. Подякували: 655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 08:35 sansey написав: V$Epropalo написав: Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?

1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?

на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ? Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?



Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела



надеюсь ООО "ЖОЕК" будет прибыльна и чистую мега прибыль будет отдавать акционерному обществу , а они в свою очередь нам ?

Кстати Doen по такой же системе начал работать , теперь убыток за полугодие у них , интересно что у торгового дома



Если распишите подробно эти дела , будет думаю многим интересно надеюсь ООО "ЖОЕК" будет прибыльна и чистую мега прибыль будет отдавать акционерному обществу , а они в свою очередь нам ?Кстати Doen по такой же системе начал работать , теперь убыток за полугодие у них , интересно что у торгового домаЕсли распишите подробно эти дела , будет думаю многим интересно AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1093 З нами з: 10.09.10 Подякував: 129 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 166167168169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 24 лис, 2012 11:30 Anonymous » Суб 24 лис, 2012 11:30 118 33642

San Чет 12 гру, 2013 11:44