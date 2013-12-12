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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:49

  Nikolos написав:
  vad12 написав:Подскажите пожалуйста кто сколько получил дивидентов от Аваля. Я так понимаю, что из расчета за 10 000 акций должно было быть 579 грн ?

чистыми получил из расчета на 10 000 акций 540,70

Мне почему-то выплатили от ФридомФинанс за 10 000 акц 388грн. Пытаюсь понять почему. :(
vad12
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:01

  V$Epropalo написав:Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?
1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?
на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?


Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:48

sansey

Не совсем так - по открытым данным доступным в интернете владельцем ООО ЖОЕК является ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЭНЕРГОПОСТАВКА"
slgv
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:35

  sansey написав:
  V$Epropalo написав:Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?
1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?
на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?


Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела


надеюсь ООО "ЖОЕК" будет прибыльна и чистую мега прибыль будет отдавать акционерному обществу , а они в свою очередь нам ?
Кстати Doen по такой же системе начал работать , теперь убыток за полугодие у них , интересно что у торгового дома :wink:

Если распишите подробно эти дела , будет думаю многим интересно
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:52

TATM

Комусь уже виплатили за 2018?
Taras Rudko
 
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