Получаем дивиденды

Додано: Сер 11 вер, 2019 10:27

Проект рішення: Виплатити дивіденди за простими акціями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Затвердити розмір

дивідендів у сумі 10 845 287 730,00 грн. (десять мільярдів вісімсот сорок п’ять мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч сімсот

тридцять гривень 00 копійок), що на одну просту іменну акцію складає 2,81 грн. (дві гривні вісімдесят одна копійка).

Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

http://tiny.cc/vymjcz