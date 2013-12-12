Получаем дивиденды

V$Epropalo написав:Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ? 1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ? на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?
Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела
V$Epropalo написав:Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ? 1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ? на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?
Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела
надеюсь ООО "ЖОЕК" будет прибыльна и чистую мега прибыль будет отдавать акционерному обществу , а они в свою очередь нам ? Кстати Doen по такой же системе начал работать , теперь убыток за полугодие у них , интересно что у торгового дома
Если распишите подробно эти дела , будет думаю многим интересно
Проект рішення: Виплатити дивіденди за простими акціями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Затвердити розмір дивідендів у сумі 10 845 287 730,00 грн. (десять мільярдів вісімсот сорок п’ять мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять гривень 00 копійок), що на одну просту іменну акцію складає 2,81 грн. (дві гривні вісімдесят одна копійка). Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.