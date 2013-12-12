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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:49

  Nikolos написав:
  vad12 написав:Подскажите пожалуйста кто сколько получил дивидентов от Аваля. Я так понимаю, что из расчета за 10 000 акций должно было быть 579 грн ?

чистыми получил из расчета на 10 000 акций 540,70

Мне почему-то выплатили от ФридомФинанс за 10 000 акц 388грн. Пытаюсь понять почему. :(
vad12
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:01

  V$Epropalo написав:Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?
1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?
на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?


Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:48

sansey

Не совсем так - по открытым данным доступным в интернете владельцем ООО ЖОЕК является ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЭНЕРГОПОСТАВКА"
slgv
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:35

  sansey написав:
  V$Epropalo написав:Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?
1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?
на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?


Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела


надеюсь ООО "ЖОЕК" будет прибыльна и чистую мега прибыль будет отдавать акционерному обществу , а они в свою очередь нам ?
Кстати Doen по такой же системе начал работать , теперь убыток за полугодие у них , интересно что у торгового дома :wink:

Если распишите подробно эти дела , будет думаю многим интересно
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:52

TATM

Комусь уже виплатили за 2018?
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:31

  Taras Rudko написав:Комусь уже виплатили за 2018?

Месяц назад отправил заяву с реквизитами на выплату дивидентов. Еще не выплатили, жду.
vad12
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:27

Инвестиционный климат

Проект рішення: Виплатити дивіденди за простими акціями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Затвердити розмір
дивідендів у сумі 10 845 287 730,00 грн. (десять мільярдів вісімсот сорок п’ять мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч сімсот
тридцять гривень 00 копійок), що на одну просту іменну акцію складає 2,81 грн. (дві гривні вісімдесят одна копійка).
Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

http://tiny.cc/vymjcz
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:40

Re: Получаем дивиденды

Собираюсь инвестировать ₴100000 в украинские акции дивидентные, подскажите пожалуйста хороший портфель, благодарен за консультации.
vadymbanker
 
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