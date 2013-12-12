Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:59
Taras Rudko написав:
Комусь уже виплатили за 2018?
Давно уже отправил письмо и сижу жду =)
В прошлом году дождался, так что и в этом все будет.
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vARDAmir
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