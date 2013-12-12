RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:59

TATM

  Taras Rudko написав:Комусь уже виплатили за 2018?

Давно уже отправил письмо и сижу жду =)
В прошлом году дождался, так что и в этом все будет.
vARDAmir
 
Повідомлень: 15
З нами з: 26.06.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:52

Re: Получаем дивиденды

На загальних зборах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 10.10.2019
(протокол № 02/2019) прийнято рішення виплатити дивіденди за простими акціями
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та затверджено розмір дивідендів у сумі
10 845 287 730,00 грн. (десять мільярдів вісімсот сорок п’ять мільйонів двісті
вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять гривень 00 копійок), що на одну просту іменну
акцію складає 2,81 грн. (дві гривні вісімдесят одна копійка).
Виплата дивідендів буде здійснюватися кількома частками одночасно всім
особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно, через депозитарну
систему України, шляхом перерахування грошових коштів в національній валюти на
рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з обслуговування
договорів на фінансових ринках.
Дата початку виплати дивідендів – 04 листопада 2019 року.
Дата закінчення виплати дивідендів – 09 квітня 2020 року.
Дати виплат дивідендів: перша частка – до 29.11.2019; друга частка – до
27.12.2019; третя частка – до 31.01.2020; четверта частка – до 28.02.2020; п’ята
частка – до 27.03.2020.
Йопт
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 19.03.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Постоянные дивиденды 1 ... 10, 11, 12
Anonymous » Суб 24 лис, 2012 11:30
118 34099
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2013 11:44
San

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8907)
17.10.2019 23:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.