Давно уже отправил письмо и сижу жду =)
В прошлом году дождался, так что и в этом все будет.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:59
TATM
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:52
Re: Получаем дивиденды
На загальних зборах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 10.10.2019
(протокол № 02/2019) прийнято рішення виплатити дивіденди за простими акціями
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та затверджено розмір дивідендів у сумі
10 845 287 730,00 грн. (десять мільярдів вісімсот сорок п’ять мільйонів двісті
вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять гривень 00 копійок), що на одну просту іменну
акцію складає 2,81 грн. (дві гривні вісімдесят одна копійка).
Виплата дивідендів буде здійснюватися кількома частками одночасно всім
особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно, через депозитарну
систему України, шляхом перерахування грошових коштів в національній валюти на
рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з обслуговування
договорів на фінансових ринках.
Дата початку виплати дивідендів – 04 листопада 2019 року.
Дата закінчення виплати дивідендів – 09 квітня 2020 року.
Дати виплат дивідендів: перша частка – до 29.11.2019; друга частка – до
27.12.2019; третя частка – до 31.01.2020; четверта частка – до 28.02.2020; п’ята
частка – до 27.03.2020.
|