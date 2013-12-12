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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:59

TATM

  Taras Rudko написав:Комусь уже виплатили за 2018?

Давно уже отправил письмо и сижу жду =)
В прошлом году дождался, так что и в этом все будет.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:52

Re: Получаем дивиденды

На загальних зборах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 10.10.2019
(протокол № 02/2019) прийнято рішення виплатити дивіденди за простими акціями
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та затверджено розмір дивідендів у сумі
10 845 287 730,00 грн. (десять мільярдів вісімсот сорок п’ять мільйонів двісті
вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять гривень 00 копійок), що на одну просту іменну
акцію складає 2,81 грн. (дві гривні вісімдесят одна копійка).
Виплата дивідендів буде здійснюватися кількома частками одночасно всім
особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно, через депозитарну
систему України, шляхом перерахування грошових коштів в національній валюти на
рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з обслуговування
договорів на фінансових ринках.
Дата початку виплати дивідендів – 04 листопада 2019 року.
Дата закінчення виплати дивідендів – 09 квітня 2020 року.
Дати виплат дивідендів: перша частка – до 29.11.2019; друга частка – до
27.12.2019; третя частка – до 31.01.2020; четверта частка – до 28.02.2020; п’ята
частка – до 27.03.2020.
Йопт
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:14

  sansey написав:
  V$Epropalo написав:Кто знает, куда подевался чистый доход от реализации у Житомиробленерго ?
1 и 2 квартал в 2 раза меньше поступлений от реализации продукции. Создали корупционный торговый дом для себя ?
на собрании годовом об этом было что-то сказано ? просветите уважаемые , куда ушли потоки денег ?


Отчасти Вы правы, доходы перекочевали на ООО "ЖОЕК". Она на 100% принадлежит жень-шеню. Связано это с реформой рынка электроэнергии. Как-то при наличии времени опишу подробно эти дела



3 квартал убыток - 0.2856 грн / акция , против + 1.2476 грн прибыли в прошлом году .
Так куда ушли потоки и кого учредило акционерное общество как прокладку ? :|
Востаннє редагувалось V$Epropalo в Суб 26 жов, 2019 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:17

  slgv написав:sansey

Не совсем так - по открытым данным доступным в интернете владельцем ООО ЖОЕК является ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЭНЕРГОПОСТАВКА"


Есть больше данных каким боком там ZHEN проходит ? :roll:
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