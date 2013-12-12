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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:51
bulldog-zp написав:vARDAmir
Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум
Подскажите пожалуйста контактный телефон ТАТМ по поводу выплаты дивидентов.
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