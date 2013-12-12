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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:51

  bulldog-zp написав:vARDAmir
Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум :shock:

Подскажите пожалуйста контактный телефон ТАТМ по поводу выплаты дивидентов.
vad12
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:42

Я теж хочу двд

  vARDAmir написав:
  bulldog-zp написав:vARDAmir
Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум :shock:


Зображення

Специально заморочился и сделал картинку выписки из банка.
Не вру и не хвастаюсь(если не верите, я не в обиде), просто хотел отчитаться, что свое получил, думал уже всем высылают.

Не знаю як тут викласти відео, тому просто лінк на ютуб.
https://youtu.be/Gic0IbKvqbI
Востаннє редагувалось bulldog-zp в Пон 04 лис, 2019 18:07, всього редагувалось 1 раз.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:47

  vad12 написав:
  bulldog-zp написав:vARDAmir
Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум :shock:

Подскажите пожалуйста контактный телефон ТАТМ по поводу выплаты дивидентов.

057 3492069 або 057 3492369
bulldog-zp
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Повідомлень: 112
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:35

TATM

  bulldog-zp написав:
  vARDAmir написав:
  bulldog-zp написав:vARDAmir
Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум :shock:


Зображення

Специально заморочился и сделал картинку выписки из банка.
Не вру и не хвастаюсь(если не верите, я не в обиде), просто хотел отчитаться, что свое получил, думал уже всем высылают.

Не знаю як тут викласти відео, тому просто лінк на ютуб.
https://youtu.be/Gic0IbKvqbI

Хороший прикол :lol:
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:21

Татм двд

vARDAmir
Нарешті вислали. 06.11.19.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:18

  bulldog-zp написав:vARDAmir
Нарешті вислали. 06.11.19.


Поздравляю с получением долгожданных дивидендов! =)
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:18

  bulldog-zp написав:vARDAmir
Нарешті вислали. 06.11.19.

Сегодня пришли дивиденты от Турбоатома
vad12
 
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  #<1 ... 168169170171
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