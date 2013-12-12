Получаем дивиденды

bulldog-zp написав:vARDAmir Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум
Подскажите пожалуйста контактный телефон ТАТМ по поводу выплаты дивидентов.
bulldog-zp написав:vARDAmir Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум
Специально заморочился и сделал картинку выписки из банка. Не вру и не хвастаюсь(если не верите, я не в обиде), просто хотел отчитаться, что свое получил, думал уже всем высылают.
bulldog-zp написав:vARDAmir Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум
Подскажите пожалуйста контактный телефон ТАТМ по поводу выплаты дивидентов.
bulldog-zp написав:vARDAmir Вчора телефонував в татм. Вони були дуже здивовані, що хтось вже отримав двд від них. Сказали що, планують найближчим часом перераховувати, але не в курсі яким боком хтось вже отримав. Попросили навіть лінк на наш форум
Специально заморочился и сделал картинку выписки из банка. Не вру и не хвастаюсь(если не верите, я не в обиде), просто хотел отчитаться, что свое получил, думал уже всем высылают.