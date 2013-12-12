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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:11

Re: Получаем дивиденды

по райфу в этом году тоже дивов не будет
все идет в резервный фонд
VsePropalo
 
Заблокований
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:41

  VsePropalo написав:по райфу в этом году тоже дивов не будет
все идет в резервный фонд



Будут дивы , плагиатчик ... , похоже обиженный (забаненный ) переоделся. :mrgreen:
AA+
V$Epropalo
 
Повідомлень: 1107
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 23:31

Курка Ряба знесла перепелине яєчечко

13 квітня 2020 року Радою директорів MHP SE було схвалено виплату тимчасових дивідендів у
розмірі US$ 0,2803 на 1 акцію за 2019 рік, що дорівнює приблизно US$ 30 млн. Оголошена дата
сплати дивідендів буде опублікована своєчасно.
http://fs.ux.ua/mf/m31891/10639/q4-12m-2019-ukr.pdf
ЖЛОБСТВО. Як тільки дупа в Нашої Квочки не тріснула по швах від такого велетенського яйця?
bulldog-zp
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Повідомлень: 122
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:28

bulldog-zp Дивы от МХП уже кто-то получил?
vad12
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:16

vad12
В драгоні сказали що якісь проблеми з переводом від МХП, зараз розбираються.
звісно треба підтвердити IBAN щоб отримати.
ALEX67
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:43

ZHEN

https://www.ztoe.com.ua/documents/dyv2020.pdf отсечка 27.05.2020
AA+
V$Epropalo
 
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  #<1 ... 169170171172
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