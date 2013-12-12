по райфу в этом году тоже дивов не будет
все идет в резервный фонд
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:11
Re: Получаем дивиденды
по райфу в этом году тоже дивов не будет
все идет в резервный фонд
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:41
Будут дивы , плагиатчик ... , похоже обиженный (забаненный ) переоделся.
AA+
Додано: Сер 15 кві, 2020 23:31
Курка Ряба знесла перепелине яєчечко
13 квітня 2020 року Радою директорів MHP SE було схвалено виплату тимчасових дивідендів у
розмірі US$ 0,2803 на 1 акцію за 2019 рік, що дорівнює приблизно US$ 30 млн. Оголошена дата
сплати дивідендів буде опублікована своєчасно.
ЖЛОБСТВО. Як тільки дупа в Нашої Квочки не тріснула по швах від такого велетенського яйця?
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:16
vad12
В драгоні сказали що якісь проблеми з переводом від МХП, зараз розбираються.
звісно треба підтвердити IBAN щоб отримати.
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:43
ZHEN
AA+
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:07
MHPC дивиденды
Yes.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:55
Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?
А что там у Драконов?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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