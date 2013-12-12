Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:31
UX-2019 в Драгоне 50 гр в месяц
ALEX67
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:13
UX-2019 написав: San написав:
Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?
А что там у Драконов?
Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.
Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит?
Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.
Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e change X
San
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Додано: Суб 29 сер, 2020 12:39
San написав: UX-2019 написав: San написав:
Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?
А что там у Драконов?
Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.
Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит?
Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.
Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате
Здравствуйте. Хотел бы узнать, кто получал дивиденды от МХП, нужно ли с них что-то еще самостоятельно доплачивать (ВС 1.5%)?
На сайте МХП по дивидендам написано, что они берут 15% налог и остальное присылают сюда. Раз здесь налог 9% на дивиденды иностранных эмитентов, а с меня уже взяли 15%, то по идее ничего платить здесь не надо?
https://www.mhp.com.ua/uk/dlja-investoriv/informatsija-pro-aktsi/dividendi
Интересуюсь с целью долгосрочной инвестиции, хотел бы взять бумагу в портфель и получать дивиденды, но не совсем понятно, как обстоят дела с налогами. Конечно, можно спросить у брокера, но хотел узнать у держателей бумаги, как оно происходит по факту
vARDAmir
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