Получаем дивиденды

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 170171172173 Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:31 UX-2019 в Драгоне 50 гр в месяц ALEX67 Повідомлень: 24 З нами з: 06.03.12 Подякував: 140 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:13 UX-2019 написав: San написав: Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?



А что там у Драконов? Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?А что там у Драконов?



Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.



Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит? Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит?

Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.

Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e X change San

Повідомлень: 33247 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2264 раз. Подякували: 2533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 12:39 MHPC San написав: UX-2019 написав: San написав: Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?



А что там у Драконов? Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?А что там у Драконов?



Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.



Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит? Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит?

Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.

Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате



Здравствуйте. Хотел бы узнать, кто получал дивиденды от МХП, нужно ли с них что-то еще самостоятельно доплачивать (ВС 1.5%)?



На сайте МХП по дивидендам написано, что они берут 15% налог и остальное присылают сюда. Раз здесь налог 9% на дивиденды иностранных эмитентов, а с меня уже взяли 15%, то по идее ничего платить здесь не надо?

https://www.mhp.com.ua/uk/dlja-investoriv/informatsija-pro-aktsi/dividendi



Интересуюсь с целью долгосрочной инвестиции, хотел бы взять бумагу в портфель и получать дивиденды, но не совсем понятно, как обстоят дела с налогами. Конечно, можно спросить у брокера, но хотел узнать у держателей бумаги, как оно происходит по факту Здравствуйте. Хотел бы узнать, кто получал дивиденды от МХП, нужно ли с них что-то еще самостоятельно доплачивать (ВС 1.5%)?На сайте МХП по дивидендам написано, что они берут 15% налог и остальное присылают сюда. Раз здесь налог 9% на дивиденды иностранных эмитентов, а с меня уже взяли 15%, то по идее ничего платить здесь не надо?Интересуюсь с целью долгосрочной инвестиции, хотел бы взять бумагу в портфель и получать дивиденды, но не совсем понятно, как обстоят дела с налогами. Конечно, можно спросить у брокера, но хотел узнать у держателей бумаги, как оно происходит по факту vARDAmir Повідомлень: 27 З нами з: 26.06.18 Подякував: 26 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 170171172173 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 24 лис, 2012 12:30 Anonymous » Суб 24 лис, 2012 12:30 118 35742

San Чет 12 гру, 2013 12:44