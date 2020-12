Получаем дивиденды

Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:13

UX-2019 написав: San написав: Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?



А что там у Драконов?



Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.



Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит?

Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.

Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.

Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате