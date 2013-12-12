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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:13
Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.
Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:39
MHPC
Здравствуйте. Хотел бы узнать, кто получал дивиденды от МХП, нужно ли с них что-то еще самостоятельно доплачивать (ВС 1.5%)?
На сайте МХП по дивидендам написано, что они берут 15% налог и остальное присылают сюда. Раз здесь налог 9% на дивиденды иностранных эмитентов, а с меня уже взяли 15%, то по идее ничего платить здесь не надо?
Интересуюсь с целью долгосрочной инвестиции, хотел бы взять бумагу в портфель и получать дивиденды, но не совсем понятно, как обстоят дела с налогами. Конечно, можно спросить у брокера, но хотел узнать у держателей бумаги, как оно происходит по факту
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:23
Двд від баби Валі
Отримав на рахунок вчора двд від БАВЛ через Універ
Додано: Сер 23 гру, 2020 01:07
Re: Получаем дивиденды
Шановні колеги, якось провтикав, що взагалом по двд від центру за 2019?
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:30
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:46
Re: Получаем дивиденды. Дякую reestr
Дистанційні збори ТАТМ. ДВД 0.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:47
TATM
Там вопрос дивидендов вообще не поднимается, так что еще рано расстраиваться
Додано: Вів 30 бер, 2021 21:57
Щодо повідомлення про ЗЗА по ТАТМ та CEEN.
Люди добрі, не можу зрозуміти, у повідомленнях у порядку денному і проектах рішень по Атому і Центру є питання по ДВД за 2018 рік. Але ж ми їх отримували у 2019 році.
5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства
за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
Проект рішення:
1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства
за 2018 рік у розмірі – 687847357,45 грн, у зв’язку з приведенням у відповідність
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному
капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності
Товариства за 2018 рік у розмірі 517426952,84 грн.
3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за
результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо
акціонерам.
Так само і по Центру.
Як це розуміти? Згідно постанови КМ вирішили ще виплатити?
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:20
Re: Получаем дивиденды
Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ???
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