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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:31

UX-2019 в Драгоне 50 гр в месяц
ALEX67
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:13

  UX-2019 написав:
  San написав:Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?

А что там у Драконов?


Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.

Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит?

Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.
Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате
San
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:39

MHPC

  San написав:
  UX-2019 написав:
  San написав:Брокер сказал, что по МХП зашли деньги в расчете $0.2403 вместо $0.2803. Непонятненько, почему. Что это за 14.27% удержание?

А что там у Драконов?


Возможно налог (у нас 9% налог на иностранные двд) + комиссия за свифт перевод или еще что то.

Подскажите пожалуйста с каким брокером (депозитарием) работаете по МХП и сколько там обслуживание таких акций\счета стоит?

Ох, не слежу за налоговыми веяниями. Не знал, что теперь 9 вместо 5 на иностранные бумаги.
Обслуживаюсь в Универе, но сколько стоит, не подскажу, лучше спросите по телефону или на сайте в чате


Здравствуйте. Хотел бы узнать, кто получал дивиденды от МХП, нужно ли с них что-то еще самостоятельно доплачивать (ВС 1.5%)?

На сайте МХП по дивидендам написано, что они берут 15% налог и остальное присылают сюда. Раз здесь налог 9% на дивиденды иностранных эмитентов, а с меня уже взяли 15%, то по идее ничего платить здесь не надо?
https://www.mhp.com.ua/uk/dlja-investoriv/informatsija-pro-aktsi/dividendi

Интересуюсь с целью долгосрочной инвестиции, хотел бы взять бумагу в портфель и получать дивиденды, но не совсем понятно, как обстоят дела с налогами. Конечно, можно спросить у брокера, но хотел узнать у держателей бумаги, как оно происходит по факту :)
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:23

Двд від баби Валі

Отримав на рахунок вчора двд від БАВЛ через Універ
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 01:07

Re: Получаем дивиденды

Шановні колеги, якось провтикав, що взагалом по двд від центру за 2019?
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:30

  bulldog-zp написав:Шановні колеги, якось провтикав, що взагалом по двд від центру за 2019?

Больше ярда убытков за 2019 год (
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:46

Re: Получаем дивиденды. Дякую reestr

Дистанційні збори ТАТМ. ДВД 0. https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%97%D0%97%D0%90_%D0%90%D0%A2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_20201230172958.pdf
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:47

TATM


Там вопрос дивидендов вообще не поднимается, так что еще рано расстраиваться :)
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 21:57

Щодо повідомлення про ЗЗА по ТАТМ та CEEN.

Люди добрі, не можу зрозуміти, у повідомленнях у порядку денному і проектах рішень по Атому і Центру є питання по ДВД за 2018 рік. Але ж ми їх отримували у 2019 році.

5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства
за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
Проект рішення:
1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства
за 2018 рік у розмірі – 687847357,45 грн, у зв’язку з приведенням у відповідність
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному
капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності
Товариства за 2018 рік у розмірі 517426952,84 грн.
3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за
результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо
акціонерам.
Так само і по Центру.

Як це розуміти? Згідно постанови КМ вирішили ще виплатити?
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:20

Re: Получаем дивиденды

Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ???
bulldog-zp
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