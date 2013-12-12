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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:51

TATM

  bulldog-zp написав:Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ???


Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут? :)
vARDAmir
 
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  #<1 ... 171172173174
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