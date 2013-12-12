|
|
Получаем дивиденды
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:51
bulldog-zp написав:
Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ???
Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут?
-
vARDAmir
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 26.06.18
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|118
|36868
|
Чет 12 гру, 2013 11:44
San