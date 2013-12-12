Получаем дивиденды

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 171172173174 Додано: Вів 06 кві, 2021 08:51 TATM bulldog-zp написав: Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ??? Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ???



Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут? Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут? vARDAmir Повідомлень: 34 З нами з: 26.06.18 Подякував: 31 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 10:08 vARDAmir написав: bulldog-zp написав: Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ??? Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ???



Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут? Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут?

думаю все именно так думаю все именно так UX-2019 Повідомлень: 84 З нами з: 24.01.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 22:59 UX-2019

Сьогодні телефонував на атом.

Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%.

Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає. bulldog-zp

Повідомлень: 144 З нами з: 08.07.11 Подякував: 38 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 171172173174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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San Чет 12 гру, 2013 11:44