Получаем дивиденды

Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:51
TATM
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:08
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:59
UX-2019
Сьогодні телефонував на атом.
Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%.
Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає.
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