Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:51
bulldog-zp написав:
Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ???
Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут?
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vARDAmir
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:08
vARDAmir написав: bulldog-zp написав:
Колеги, чи варто очікувати додаткових ДВД за 2018р. Це ж по ТАТМу 1.6 грн на акцію, тільки за 2018 рік. ???
Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут?
думаю все именно так
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UX-2019
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:59
UX-2019
Сьогодні телефонував на атом.
Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%.
Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає.
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bulldog-zp
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:00
bulldog-zp написав:UX-2019
Сьогодні телефонував на атом.
Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%.
Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає.
Ликвидности нет. Доступности рынка нет.
Мне сейчас проще купить на американском рынке, чем у нас.
2 грн дивов при цене акции 9 грн - 22%
Но это дивдоходность за несколько лет, маловато, чтобы вызвать ажиотаж.
Обычный депозит дает столько же.
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user412
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:16
bulldog-zp написав:UX-2019
Сьогодні телефонував на атом.
Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%.
Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає.
по моим подсчетам, с учетом уже распределенных в прошлых годах двд получается 1,36 чистого дохода за 3 года. Думаю его не активно скупают потому что уже какой год подряд показатели все ухудшаются и ухудшаются. Раньше по 1-2 грн чистой прибыли было а сейчас дай бог 50 коп., и хз почему так
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UX-2019
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