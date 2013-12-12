Получаем дивиденды

UX-2019 Сьогодні телефонував на атом. Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%. Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає.
bulldog-zp написав:UX-2019 Сьогодні телефонував на атом. Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%. Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає.
Ликвидности нет. Доступности рынка нет. Мне сейчас проще купить на американском рынке, чем у нас. 2 грн дивов при цене акции 9 грн - 22% Но это дивдоходность за несколько лет, маловато, чтобы вызвать ажиотаж. Обычный депозит дает столько же.
bulldog-zp написав:UX-2019 Сьогодні телефонував на атом. Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%. Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає.
по моим подсчетам, с учетом уже распределенных в прошлых годах двд получается 1,36 чистого дохода за 3 года. Думаю его не активно скупают потому что уже какой год подряд показатели все ухудшаются и ухудшаются. Раньше по 1-2 грн чистой прибыли было а сейчас дай бог 50 коп., и хз почему так