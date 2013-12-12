Получаем дивиденды

Если правильно помню, тогда государству дали 90% на дивы, а остальным по 50%, может недостающие 40% отдадут?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:51
TATM
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:08
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:59
UX-2019
Сьогодні телефонував на атом.
Дійсно за 2018 рік було розподілено 50%, постанова КМ вийшла пізніше (про 90%). У 2020 (ДВД за 2019) постанова КМ передбачала 50%. А от за 2020 ДВД, ще поки не зрозуміло, але в проекті постанови КМ передбачено 50%, тому в проекті рішень ЗЗА є декілька варіантів, але голосувати будуть той що прийме Кабмін, тобто 50%.
Я так прикинув, більше 2 грн на акцію виходе за 2018-2020 роки. Але дивлюсь ажіотажу немає, бажаючих вкластися теж немає.
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:00
Ликвидности нет. Доступности рынка нет.
Мне сейчас проще купить на американском рынке, чем у нас.
2 грн дивов при цене акции 9 грн - 22%
Но это дивдоходность за несколько лет, маловато, чтобы вызвать ажиотаж.
Обычный депозит дает столько же.
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:16
по моим подсчетам, с учетом уже распределенных в прошлых годах двд получается 1,36 чистого дохода за 3 года. Думаю его не активно скупают потому что уже какой год подряд показатели все ухудшаются и ухудшаются. Раньше по 1-2 грн чистой прибыли было а сейчас дай бог 50 коп., и хз почему так
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:19
Обновлен функционал сайта, улучшен алгоритм расчета, в т.ч. учитывает высокосный год при расчете процентов. Изменилась ссылка на калькулятор трех процентов
Додано: Сер 28 кві, 2021 14:29
МХП
As approved by the shareholders at the AGM held on 28 April, the Company announces a distribution of an annual dividend for 2020 to the Company's shareholders. The annual dividend of US$0.2803 per share (total amount of the interim dividend being US$ 30 million) will be paid on 13 May 2021 (the "dividend payment date") to the Company's shareholders whose name is entered in its register of members as of 07 May 2021 (the "dividend record date").
Екс Дейт 6 травня, я так розумію, на ЛСЕ.
На УБ 8 травня.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:16
Re: Получаем дивиденды
Заява пресслужби
30.04.2021
АТ "Турбоатом" повідомляє, що ухвалою господарського суду Харківської області від 26.04.2021 р. повністю заблоковано процес виплати дивідендів акціонерам підприємства. Таке рішення прийняте на забезпечення ще не поданого позову з боку акціонера товариства, компанії з обмеженою відповідальністю "БІСКОУН ЛІМІТЕД" (BISCONE LIMITED).
На наш погляд дії з боку BISCONE LIMITED, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, ставлять під загрозу успішну діяльність підприємства та існування його в цілому, оскільки вилучення в АТ "Турбоатом" майже 355 млн грн може призвести до банкрутства. Окрім того, такі дії потенційно несуть загрозу для енергетичної безпеки України.
Відзначимо, що компанія BISCONE LIMITED, якій належать 5,59 % статутного капіталу АТ "Турбоатом", афілійована з російським холдингом ПАТ "Силові машини", а її фактичним власником є Олексій Мордашов. І він сам, і "Силові машини" включені до санкційних списків РНБО (рішення РНБО від 21.06.2018 р. та від 19.03.2019 р., що затверджені відповідними указами Президента України № 176/2018 та № 82/2019).
Вказані рішення стали однією з причин, з яких "Турбоатом" не здійснював виплати дивідендів на їх користь. Своєю чергу BISCONE LIMITED звернулося до суду з позовами про стягнення майже 161 млн грн дивідендів з АТ "Турбоатом". Також BISCONE LIMITED подало до "Турбоатома" вимогу про обов’язковий викуп акцій на суму 194 млн грн.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.04.2021 р., зокрема, встановлена заборона АТ "Турбоатом" здійснювати виплату дивідендів за простими акціями за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019, 2020 роках, а також встановлена заборона загальним зборам АТ "Турбоатом" приймати рішення про відмову в укладенні договорів про обов’язковий викуп товариством належних акціонеру акцій на підставі їх вимог.
Отже, вищезазначеною ухвалою суду, яка посягає на реалізацію прав акціонерами товариства, фактично повністю заблоковано процес виплати дивідендів, який мав відбутися за результатами Загальних зборів від 29.04.2021 р., у тому числі – державі.
Відповідно до проєктів рішень порядку денного, запланований розмір дивідендів, що мали бути виплачені за підсумками роботи підприємства у 2019 – 2020 роках, складає 270 299 499, 00 грн, з урахуванням вже сплачених протягом 2020 року дивідендів, розмір заблокованої акціонером суми, що підлягає виплаті державі складає 85 203 923, 00 грн.
Наголосимо, що діям акціонера підігрують судові органи, які своїми протиправними та необґрунтованими рішеннями, схваленими на користь BISCONE LIMITED, створюють умови для доведення АТ "Турбоатом" до банкрутства.
АТ "Турбоатом" оскаржило в апеляційному порядку ухвалу господарського суду Харківської області від 26.04.2021 р. у справі № 595з-21 з метою скасування необґрунтовано введених судом заходів забезпечення.
Крім того, АТ "Турбоатом" звернулося до Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням ініціювати перед Радою національної безпеки та оборони України застосування стосовно компанії BISCONE LIMITED адекватних заходів обмежувального характеру, передбачених Законом України "Про санкції".
Додано: П'ят 30 кві, 2021 21:04
Ceen
Что по дивам центра решили на ОСА ?!
Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:21
UNAF, дивиденды за 2018й год
35,62 грн на акцию, срок выплаты з 15.06.2021 до 17.11.2021
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