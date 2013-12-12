Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:58
MHPC
Вчера (02.06.2021) Универ прислал отчет в котором были указаны дивиденды от МХП.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:07
UNAF
За 2018 год понятно.
А что за 2020 - кто-то что-то понял? Там такая странная формулировка:
Не прокинут ли опять миноритариев? То есть в бюджет заплатят, а минорам дулю.
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:33
CEEN
Зашли дивиденды за 2020 (Dragon).
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