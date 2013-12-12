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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:58

MHPC

Вчера (02.06.2021) Универ прислал отчет в котором были указаны дивиденды от МХП.
vARDAmir
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:07

UNAF

  DmitryZP написав:35,62 грн на акцию, срок выплаты з 15.06.2021 до 17.11.2021

За 2018 год понятно.
А что за 2020 - кто-то что-то понял? Там такая странная формулировка:
Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати, прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Не прокинут ли опять миноритариев? То есть в бюджет заплатят, а минорам дулю.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:33

CEEN

Зашли дивиденды за 2020 (Dragon).
Serhiy_Y
 
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