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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:58

MHPC

Вчера (02.06.2021) Универ прислал отчет в котором были указаны дивиденды от МХП.
vARDAmir
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:07

UNAF

  DmitryZP написав:35,62 грн на акцию, срок выплаты з 15.06.2021 до 17.11.2021

За 2018 год понятно.
А что за 2020 - кто-то что-то понял? Там такая странная формулировка:
Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати, прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Не прокинут ли опять миноритариев? То есть в бюджет заплатят, а минорам дулю.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:33

CEEN

Зашли дивиденды за 2020 (Dragon).
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:14

  Serhiy_Y написав:Зашли дивиденды за 2020 (Dragon).

Также.

0,54 грн. на 1 акцию за 2018г.
0,08 грн. может быть коректировка на 1 акцию за 2020г.
Выплатят на протяжении с 10.06. по 30.10. 2021г.

http://www.ukrrudprom.ua/news/TSentrene ... endov.html

Так понял, что за 2018 г. будет чуть папiзже...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 23:01

Re: Получаем дивиденды

Зашли дивиденды от АрселорМіттал Кривий Ріг за 2020.
За 2019 тоже рассчитались в срок.
Йопт
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 00:13

  Йопт написав:Зашли дивиденды от АрселорМіттал Кривий Ріг за 2020.
За 2019 тоже рассчитались в срок.

и что там что то интересное?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:26

UNAF, дивиденды за 2018й год

Зашел в кабинет платника податкiв - вижу уже уплаченные % от дивидендов за 2018й, при этом самих дивидендов не получил. Прямо дежавю какое-то. Или это общая практика % должны сразу с датой начала выплаты дивов перечислить налоговой, а сами дивы до граничной даты? Кто в курсе? Потому как в прошлый раз было так же - налоги уплачены, а дивы так и не выплатили. Пришлось через суд получать.

Вот так выглядит строка по дивидендам от Укрнафты - как будто бы я уже их получил:

Зображення

Июнь, уплачено налогов с дивидендов 2404,35 грн (чтобы увидеть цифры нужно клацнуть на картинку)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:29

  DmitryZP написав:Зашел в кабинет платника податкiв - вижу уже уплаченные % от дивидендов за 2018й, при этом самих дивидендов не получил. Прямо дежавю какое-то. Или это общая практика % должны сразу с датой начала выплаты дивов перечислить налоговой, а сами дивы до граничной даты? Кто в курсе? Потому как в прошлый раз было так же - налоги уплачены, а дивы так и не выплатили. Пришлось через суд получать.

Вот так выглядит строка по дивидендам от Укрнафты - как будто бы я уже их получил:

Зображення

Июнь, уплачено налогов с дивидендов 2404,35 грн (чтобы увидеть цифры нужно клацнуть на картинку)

забавно...
Что там по ТАТМ есть у кого то новости?
UX-2019
 
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