Получаем дивиденды

DmitryZP написав:35,62 грн на акцию, срок выплаты з 15.06.2021 до 17.11.2021
За 2018 год понятно. А что за 2020 - кто-то что-то понял? Там такая странная формулировка:
Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати, прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
Не прокинут ли опять миноритариев? То есть в бюджет заплатят, а минорам дулю.
Зашел в кабинет платника податкiв - вижу уже уплаченные % от дивидендов за 2018й, при этом самих дивидендов не получил. Прямо дежавю какое-то. Или это общая практика % должны сразу с датой начала выплаты дивов перечислить налоговой, а сами дивы до граничной даты? Кто в курсе? Потому как в прошлый раз было так же - налоги уплачены, а дивы так и не выплатили. Пришлось через суд получать.
Вот так выглядит строка по дивидендам от Укрнафты - как будто бы я уже их получил:
Июнь, уплачено налогов с дивидендов 2404,35 грн (чтобы увидеть цифры нужно клацнуть на картинку)
DmitryZP написав:Зашел в кабинет платника податкiв - вижу уже уплаченные % от дивидендов за 2018й, при этом самих дивидендов не получил. Прямо дежавю какое-то. Или это общая практика % должны сразу с датой начала выплаты дивов перечислить налоговой, а сами дивы до граничной даты? Кто в курсе? Потому как в прошлый раз было так же - налоги уплачены, а дивы так и не выплатили. Пришлось через суд получать.
Вот так выглядит строка по дивидендам от Укрнафты - как будто бы я уже их получил:
Июнь, уплачено налогов с дивидендов 2404,35 грн (чтобы увидеть цифры нужно клацнуть на картинку)
забавно... Что там по ТАТМ есть у кого то новости?