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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
5
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2017 12:11

  sergio_bender написав:ставки пошли вверх

https://www.mistobank.com.ua/ru/consolidated-rate/

18% в гривні від якої суми?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2017 12:15

Квесторе_поверніться

Не вказано, але це юрики.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2017 12:15

  sergio_bender написав:Это по юрлицам

Не заметил.

Тогда это плохо. Своим юрикам собрались платить больше чем простым физикам?

Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2017 12:17

Re: Місто Банк

Ставки в принципе выше, чем у других, но все равно не то. Подождем-с..
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2017 12:52

Интернет банкинг

Подскажите ИБ рабочий вообще здесь?
И какие условия подключения если да
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:25

..Відповідно до звітності «Місто Банку» (підконтрольний І. Фурсіну), на 01 березня його показник нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) становив 188,84%, тоді як вимога НБУ – не більше 25%.

Значення ж нормативу Н7 – максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента – 41,67% (вимога НБУ – теж не більше 25%).

Разом з тим, «Місто Банк» констатує, що значення вказаних нормативів – у межах чинної на 01.03.2018 програми капіталізації банку.

Показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.03.20218 – 11,78% (вимога НБУ – не менше 10%).

У 2017 році активи «Місто Банку» зросли на 12,5% - до 2,02 млрд грн. При цьому банк за цим показником опустився з 42-го на 39-е місце в банківській системі. У 2017 році «Місто Банк» зафіксував збиток 83,9 млн грн.

Як писав Finbalance, на кінець вересня 2017 року балансова вартість кредитів пов’язаним особам (після вирахування сформованих резервів) у «Місто Банку» становила 728,9 млн грн, або 63,5% кредитного портфелю (на кінець червня – 66,7%).

І. Фурсін у свій час очолював наглядову раду банку «Надра», який до банкрутства контролював Д. Фірташ. Також І. Фурсін був у числі співвласників латвійського АТ Trasta komercbanka, якому на початку березня 2016 року Європейський центробанк (ЄЦБ) анулював ліцензію. За даними НБУ, Trasta komercbanka контролює 4,25% акцій «Місто Банку». Trasta komercbanka фігурував у розслідуванні щодо виведення мільярдів рефінансування НБУ з «Дельта Банку».


http://финбалансе.ком.юа/news/U-bankiv-molodshikh-partneriv-Firtasha--v-30-75-raziv-bilshe-insaydu-nizh-dozvolya-NBU
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:27

  emeta написав:
При цьому банк за цим показником опустився з 42-го на 39-е місце в банківській системі.

Забавно :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:59

Деоп - Акція (до 31 травня)


АТ "Місто Банк" пропонує акційний депозитний вклад "З правом поповнення з виплатою відсотків щомісячно без права дострокового повернення" для фізичних осіб. Термін дії вкладу 100 або 190 днів. Депозитний вклад можна оформити з 19 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року.


https://www.mistobank.com.ua/upload/fil ... 042018.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:53

А есть у банчика долги перед НБУ? По всем ли показателям банк соответствует его требованиям?
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