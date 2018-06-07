..Відповідно до звітності «Місто Банку» (підконтрольний І. Фурсіну), на 01 березня його показник нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) становив 188,84%, тоді як вимога НБУ – не більше 25%.
Значення ж нормативу Н7 – максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента – 41,67% (вимога НБУ – теж не більше 25%).
Разом з тим, «Місто Банк» констатує, що значення вказаних нормативів – у межах чинної на 01.03.2018 програми капіталізації банку.
Показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.03.20218 – 11,78% (вимога НБУ – не менше 10%).
У 2017 році активи «Місто Банку» зросли на 12,5% - до 2,02 млрд грн. При цьому банк за цим показником опустився з 42-го на 39-е місце в банківській системі. У 2017 році «Місто Банк» зафіксував збиток 83,9 млн грн.
Як писав Finbalance, на кінець вересня 2017 року балансова вартість кредитів пов’язаним особам (після вирахування сформованих резервів) у «Місто Банку» становила 728,9 млн грн, або 63,5% кредитного портфелю (на кінець червня – 66,7%).
І. Фурсін у свій час очолював наглядову раду банку «Надра», який до банкрутства контролював Д. Фірташ. Також І. Фурсін був у числі співвласників латвійського АТ Trasta komercbanka, якому на початку березня 2016 року Європейський центробанк (ЄЦБ) анулював ліцензію. За даними НБУ, Trasta komercbanka контролює 4,25% акцій «Місто Банку». Trasta komercbanka фігурував у розслідуванні щодо виведення мільярдів рефінансування НБУ з «Дельта Банку».
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