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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:18
greenozon написав:
нова акція, ставки вищі ніж раніше
Сегодня оформила на 8 месяцев.
Но проценты ежемесячно меня сильно напрягают. Я и так-то во всех банках постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты, а тут еще и получение процентов исключительно в кассе отделения
Для меня оптимальный вариант капитализация процентов.
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:08
lubopytnaya написав:
постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты,
Заводим гугл пошту,
налаштовуємо повторювальні події-нагадайки в гугл-календарику
профіт.
PS можна і на смартфоні мати то й же календарик, що і на комп'ютері (хмари, такі хмарки
)
+50грн !
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:34
greenozon написав: lubopytnaya написав:
постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты,
Заводим гугл пошту,
налаштовуємо повторювальні події-нагадайки в гугл-календарику
профіт.
PS можна і на смартфоні мати то й же календарик, що і на комп'ютері (хмари, такі хмарки
)
Потеряли смартфон с финансовым номером - гейм овер
никому не верю
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:37
lubopytnaya написав: greenozon написав:
нова акція, ставки вищі ніж раніше
Сегодня оформила на 8 месяцев.
Но проценты ежемесячно меня сильно напрягают. Я и так-то во всех банках постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты, а тут еще и получение процентов исключительно в кассе отделения
Для меня оптимальный вариант капитализация процентов.
А по каким дням выплата здесь? Если по первым, так это процентные дни во многих банках, поэтому трудно забыть. Разве что Вам они не нужны ))) Мне кстати говорили что и на карту можно, разве нет? А в какой валюте открылись?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:39
sens написав: greenozon написав: lubopytnaya написав:
постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты,
Заводим гугл пошту,
налаштовуємо повторювальні події-нагадайки в гугл-календарику
профіт.
PS можна і на смартфоні мати то й же календарик, що і на комп'ютері (хмари, такі хмарки
)
Потеряли смартфон с финансовым номером - гейм овер
А причём финномер к гуглакку? Туда же можно и с другого устройства войти...
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Чет 14 чер, 2018 23:49
cdj2
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