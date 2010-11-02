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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:18

  greenozon написав:нова акція, ставки вищі ніж раніше

Сегодня оформила на 8 месяцев.
Но проценты ежемесячно меня сильно напрягают. Я и так-то во всех банках постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты, а тут еще и получение процентов исключительно в кассе отделения Зображення
Для меня оптимальный вариант капитализация процентов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:08

Re: Місто Банк

  lubopytnaya написав:постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты,


Заводим гугл пошту,
налаштовуємо повторювальні події-нагадайки в гугл-календарику
профіт.

PS можна і на смартфоні мати то й же календарик, що і на комп'ютері (хмари, такі хмарки :) )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:34

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты,


Заводим гугл пошту,
налаштовуємо повторювальні події-нагадайки в гугл-календарику
профіт.

PS можна і на смартфоні мати то й же календарик, що і на комп'ютері (хмари, такі хмарки :) )

Потеряли смартфон с финансовым номером - гейм овер
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:37

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:нова акція, ставки вищі ніж раніше

Сегодня оформила на 8 месяцев.
Но проценты ежемесячно меня сильно напрягают. Я и так-то во всех банках постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты, а тут еще и получение процентов исключительно в кассе отделения Зображення
Для меня оптимальный вариант капитализация процентов.

А по каким дням выплата здесь? Если по первым, так это процентные дни во многих банках, поэтому трудно забыть. Разве что Вам они не нужны ))) Мне кстати говорили что и на карту можно, разве нет? А в какой валюте открылись?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:39

  sens написав:
  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты,


Заводим гугл пошту,
налаштовуємо повторювальні події-нагадайки в гугл-календарику
профіт.

PS можна і на смартфоні мати то й же календарик, що і на комп'ютері (хмари, такі хмарки :) )

Потеряли смартфон с финансовым номером - гейм овер

А причём финномер к гуглакку? Туда же можно и с другого устройства войти...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:33

kreuz выплата в день открытия депо. %5 на карту, только банкоматов минимум , а в остальных - комиссия. В кассе банка с карты через терминал
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  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:нова акція, ставки вищі ніж раніше

Сегодня оформила на 8 месяцев.
Но проценты ежемесячно меня сильно напрягают. Я и так-то во всех банках постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты, а тут еще и получение процентов исключительно в кассе отделения Зображення
Для меня оптимальный вариант капитализация процентов.

А резулярний платіж на поповнення депо банка не організує?
Чи платьожик в інший банк?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:00

  kreuz написав:
  lubopytnaya написав:Сегодня оформила на 8 месяцев.
Но проценты ежемесячно меня сильно напрягают. Я и так-то во всех банках постоянно забываю про ежемесячные проценты, которые падают мне на карты, а тут еще и получение процентов исключительно в кассе отделения Зображення
Для меня оптимальный вариант капитализация процентов.

А по каким дням выплата здесь? Если по первым, так это процентные дни во многих банках, поэтому трудно забыть. А в какой валюте открылись?

Понятия не имею, в какую дату выплаты, я забыла об этом спросить.
Но в любом случае, даже если мне приходят СМС из других банков о начислении процентов, то я, прочитав СМС, сразу же об этом забываю. Видимо, голова занята более важными делами :D

П.с. Открылась в гривне.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:11

  Квесторе_поверніться написав:А резулярний платіж на поповнення депо банка не організує?
Чи платьожик в інший банк?

А у меня этот депозит без права пополнения.
Хотя, кстати, можно у них открыть столбик с пополнением и написать заяву, чтобы проценты с непополняемого депозита зачислялись на столбик, который с пополнением.
Но, думаю, для банка, у которого даже не карт под депозиты, будет большой сложностью совершать внутрибанковские переводы :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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