Увы, никаких изменений нет. На очередном заседании КУАП просто были подтверждены те же самые ставки, которые были введены 16 августа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 вер, 2018 20:13
Увы, никаких изменений нет. На очередном заседании КУАП просто были подтверждены те же самые ставки, которые были введены 16 августа
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 09 вер, 2018 20:20
Что-то там в валюте, 12 и 18 месяцев, немного изменили - вроде добавили чуток к 12,а с 18 чуток сняли
Додано: Нед 09 вер, 2018 20:40
Ага, 12 и 18 поменяли местами. Это хорошо
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 25 вер, 2018 11:10
Н1 та Н2 нормативи в банці не комільфо.
Напевне вже куратора заслали і віднесли до проблемних.
Напевне з півроку будуть спостерігати...а там видно буде.
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Додано: Вів 25 вер, 2018 16:26
Додано: Вів 25 вер, 2018 16:33
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Додано: Вів 25 вер, 2018 16:42
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Вів 25 вер, 2018 16:54
Интересная чухня.. Всё печально.. Как они умудрились капитал прос..ть?? Вместо Форварда появился новый лидер? А цифра кредитов, выданная связанным лицам вообще убивает!
Додано: Вів 25 вер, 2018 17:32
в К Дніпрі ще гірші дані
+50грн !
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Додано: Чет 04 жов, 2018 16:43
Re: Місто Банк
Перевёл с карты Мисто на карту Приват деньги. Деньги до сих пор не пришли, вчера такая ж операция заняла секунды...Отделение морозится, отправляло вначале на ГЛ Привата, потом на свою горячку. Футболят, короче... В конце концов какой-то парень на поддержке сказал, что сумма с карты списана, но заблокирована??? Это проблемы и Миста начались с платежами или как понимать??
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