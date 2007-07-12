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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:13

  THB написав:07.09.18 - изменение ставок депо.

Увы, никаких изменений нет. На очередном заседании КУАП просто были подтверждены те же самые ставки, которые были введены 16 августа
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:20

  lubopytnaya написав:
  THB написав:07.09.18 - изменение ставок депо.

Увы, никаких изменений нет. На очередном заседании КУАП просто были подтверждены те же самые ставки, которые были введены 16 августа

Что-то там в валюте, 12 и 18 месяцев, немного изменили - вроде добавили чуток к 12,а с 18 чуток сняли :)
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:40

  THB написав: Что-то там в валюте, 12 и 18 месяцев, немного изменили - вроде добавили чуток к 12,а с 18 чуток сняли :)

Ага, 12 и 18 поменяли местами. Это хорошо :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 11:10

Н1 та Н2 нормативи в банці не комільфо.
Напевне вже куратора заслали і віднесли до проблемних.
Напевне з півроку будуть спостерігати...а там видно буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:26

  Квесторе_поверніться написав:Н1 та Н2 нормативи в банці не комільфо.
Напевне вже куратора заслали і віднесли до проблемних.
Напевне з півроку будуть спостерігати...а там видно буде.


Сссылку кинете?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:33

  бульбик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Н1 та Н2 нормативи в банці не комільфо.
Напевне вже куратора заслали і віднесли до проблемних.
Напевне з півроку будуть спостерігати...а там видно буде.


Сссылку кинете?

https://finclub.net/news/obnarodovan-po ... v-nbu.html
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:42

  бульбик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Н1 та Н2 нормативи в банці не комільфо.
Напевне вже куратора заслали і віднесли до проблемних.
Напевне з півроку будуть спостерігати...а там видно буде.


Сссылку кинете?

https://finclub.net/news/obnarodovan-po ... v-nbu.html
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:54

  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Н1 та Н2 нормативи в банці не комільфо.
Напевне вже куратора заслали і віднесли до проблемних.
Напевне з півроку будуть спостерігати...а там видно буде.


Сссылку кинете?

https://finclub.net/news/obnarodovan-po ... v-nbu.html


Интересная чухня.. Всё печально.. Как они умудрились капитал прос..ть?? Вместо Форварда появился новый лидер? А цифра кредитов, выданная связанным лицам вообще убивает!
бульбик
 
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в К Дніпрі ще гірші дані
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:43

Re: Місто Банк

Перевёл с карты Мисто на карту Приват деньги. Деньги до сих пор не пришли, вчера такая ж операция заняла секунды...Отделение морозится, отправляло вначале на ГЛ Привата, потом на свою горячку. Футболят, короче... В конце концов какой-то парень на поддержке сказал, что сумма с карты списана, но заблокирована??? Это проблемы и Миста начались с платежами или как понимать??
бульбик
 
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