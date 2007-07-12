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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:53

Імпрінтер написав, що в Привата сьогодні біг траблз
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:56

  greenozon написав:Імпрінтер написав, що в Привата сьогодні біг траблз


Дело было часа четыре назад, тогда всё в Привате нормально работало
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:25

бульбик

https://minfin.com.ua/2018/10/04/35142807/

Онлайн-сервисы ПриватБанка работают с перебоями из-за аварии провайдеров сети
Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн сервисов и веб сайта ПриватБанка.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3062
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:34

  greenozon написав:бульбик

https://minfin.com.ua/2018/10/04/35142807/

Онлайн-сервисы ПриватБанка работают с перебоями из-за аварии провайдеров сети
Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн сервисов и веб сайта ПриватБанка.


Моя ситуация случилась в 14.00 тогда у Привата всё работало
бульбик
 
Повідомлень: 555
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:46

бульбик

зазвичай від моменту, коли пяний тракторист перерізав оптокабель і ЗМІ почнуть гавкати про проблему проходить не пару хвилин і навіть не година"!
:)

так що вважаю це воно
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