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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 16:53
Імпрінтер написав, що в Привата сьогодні біг траблз
Додано: Чет 04 жов, 2018 16:56
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:25
бульбик
Онлайн-сервисы ПриватБанка работают с перебоями из-за аварии провайдеров сети
Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн сервисов и веб сайта ПриватБанка.
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:34
Моя ситуация случилась в 14.00 тогда у Привата всё работало
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:46
бульбик
зазвичай від моменту, коли пяний тракторист перерізав оптокабель і ЗМІ почнуть гавкати про проблему проходить не пару хвилин і навіть не година"!
так що вважаю це воно
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