Онлайн-сервисы ПриватБанка работают с перебоями из-за аварии провайдеров сети Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн сервисов и веб сайта ПриватБанка.
Онлайн-сервисы ПриватБанка работают с перебоями из-за аварии провайдеров сети Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн сервисов и веб сайта ПриватБанка.
Моя ситуация случилась в 14.00 тогда у Привата всё работало