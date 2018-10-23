|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09
у Мисто нет собственного процессинга. Его Карты обслуживает процессинг ПУМБа. Сотрудники Миста - лишь фронт офис.
Поэтому транзакцию сендмани и Приват запорол скорее всего либо Пумб. Либо, скорее всего - сендмани. Мисто в этом технически вообще не участвует.
Ну или ещё вариант - пользователи забывают про лимиты он-Лайн переводов которые есть у всех сервисов : это 15-25 т гран за раз. И/или макс 30-75 тыс грн в месяц или по количеству переводов ограничения.
Востаннє редагувалось Divan2713
в Сер 24 жов, 2018 09:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Divan2713
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 24.03.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:13
Divan2713 написав:
у Мисто нет собственного процессинга. Его Карты обслуживает процессинг ПУМБа. Сотрудники Миста - лишь фронт офис.
Поэтому транзакцию сендмани и Приват запорол скорее всего либо Пумб. Либо, скорее всего - сендмани.
Це сендмані проявив пильність.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25827
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:19
Если с остатком на карте вообще ничего не произошло - ни списаний, ни блокировок - значит сендмани косячит. Или лимиты.
-
Divan2713
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 24.03.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:54
Divan2713 написав:
Если с остатком на карте вообще ничего не произошло - ни списаний, ни блокировок - значит сендмани косячит. Или лимиты.
У сендмани(ликпея) могут сработать СВОИ лимиты на манисенды как для конкретного клиента так и на МПС, особенно в конце дня или месяца
Не работает МС, попробуйте отправить с Визы, важна МПС именно донора.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25980
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 2928 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62737
|7865187
|
|
|951
|223593
|
Сер 24 жов, 2018 09:20
wig
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13288
|2576675
|
Сер 24 жов, 2018 08:12
BBC
|